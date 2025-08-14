Santa Clara voa para play-off da Liga Conferência ao 'anular' Larne

O Santa Clara 'voou' hoje para o play-off da Liga Conferência de futebol, após empatar a zero com o Larne, em Ponta Delgada, numa partida em que os açorianos foram sempre superiores, mas falharam no momento da finalização.

O triunfo na primeira mão na Irlanda do Norte (3-0) permite à equipa açoriana carimbar a presença histórica na fase seguinte da prova, para defrontar o Shamrock Rovers FC (Irlanda).

Para a partida da terceira pré-eliminatória, Vasco Matos realizou sete alterações no 'onze', mantendo apenas Gabriel Batista, Venâncio, Adriano e Vinicius face ao jogo com o Famalicão, no domingo (derrota por 3-0).

Mesmo com as alterações, o Santa Clara foi sempre a equipa mais dominadora ao longo dos primeiros 45 minutos, controlando a posse de bola, numa partida que decorreu a ritmo baixo.

Os açorianos, mesmo sem imprimir grande velocidade e objetividade no jogo ofensivo, dispuseram de várias oportunidades de golo, mas o guardião Fergunson mostrou-se intransponível perante os remates de Henrique Pereira (nove minutos) e João Costa (17).

Perante um Larne impotente, a equipa de Vasco Matos, que foi particularmente eficaz a partir do corredor direito, também esteve perto do golo através de Venâncio (18 minutos) e Pedro Ferreira (33).

Ao intervalo, as estatísticas ajudavam a perceber a superioridade da equipa da casa, que fez sete remates, enquanto o Larne não fez nenhum.

A tónica manteve-se na segunda parte, que arrancou com um remate de Henrique Pereira à entrada da área, que esbarrou na barra (49 minutos).

Aos 59 minutos, McKendry, de fora da área, conseguiu o primeiro remate do Larne, que saiu por cima da baliza.

O vice-campeão norte-irlandês, com o passar dos minutos, passou a ter mais facilidades para penetrar no último terço do terreno, apesar de não ter conseguido criar oportunidades de golo.

Até ao final, o Santa Clara continuou a controlar a partida e criou algumas investidas perigosas, sem, contudo, acertar no momento da finalização.