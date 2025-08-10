Famalicão entra na prova a ganhar na recepção ao Santa Clara

O Famalicão venceu hoje por 3-0 na receção ao Santa Clara, em jogo da jornada inaugural da edição 2025/26 de I Liga portuguesa de futebol, conseguindo o resultado mais volumoso da prova até ao momento.

Em Vila Nova de Famalicão, os golos da equipa da casa foram apontados por Rodrigo Pinheiro, logo aos cinco minutos, Gustavo Sá, aos 19, e Gil Dias, aos 54, frente a uma equipa açoriana que está a meio da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência frente ao Larne, da Irlanda do Norte.

Com este triunfo, o Famalicão junta-se a Sporting, Gil Vicente e Arouca no grupo de equipas que se estrearam no campeonato com vitórias, enquanto Santa Clara, Casa Pia, Nacional e AVS arrancaram com uma derrota.