Duplicam as multas por excesso de velocidade. Em 2024, foram aplicadas 16 coimas por semana. No 1.º semestre deste ano, esse número ascende para 30. Neste período, a PSP fez 47 operações de controlo de velocidade com radar e apanhou 774 aceleras * Novos radares a caminho da PSP. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição deste domingo. Parque Ecológico tem os únicos ninhos de patagarro na Macaronésia. Prospecção no âmbito do projecto MAC Puffinus já permitiu encontrar outros seis buracos com vestígios desta ave marinha “que nidifica em zonas muito limitadas da ilha e é sensível às alterações no seu habitat”, conforme refere a CMF.

Críticas e exigências evidenciam contrastes. São Martinho vive entre a fartura na zona hoteleira e as carências no alto da freguesia.

Fique também a saber que Novo reforço dá a 1.ª vitória ao Marítimo com golo depois dos 90.

E, por fim, Mais entradas nos complexos balneares do Funchal.

