Santa Clara vence Larne e tem play-off praticamente garantido

O Santa Clara tem a qualificação para o play-off da Liga Conferência de futebol praticamente garantida, depois de hoje vencer por 3-0 na visita ao Larne, no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Wendel Silva (26 minutos) e Gabriel Silva (33 e 36) marcaram os golos na visita à Irlanda do Norte, deixando os açorianos com 'pé e meio' na derradeira ronda de apuramento para a fase de liga, depois de já terem eliminado os croatas do Varazdin na pré-eliminatória anterior.

A partida da segunda mão está agendada para 14 de agosto, em Ponta Delgada, sendo que o vencedor desta eliminatória irá defrontar o Ballkani, do Kosovo, ou o Shamrock Rovers, da Irlanda, no play-off, em 21 e 28 de agosto.