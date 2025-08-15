Adeus às regras dos líquidos e dispositivos electrónicos nos aeroportos?

A Comissão Europeia anunciou, no final de Julho, ter dado luz verde à instalação de scanners nos aeroportos da União Europeia que permitem aos passageiros transportar líquidos com mais de 100 mililitros (ml) e não ter de retirar dispositivos electrónicos da bagagem. Não obstante a alteração - que permitirá poupar aos viajantes 'dores de cabeça' relacionadas com o limite de cosméticos a transportar na bagagem de mão - poderá não ser para já e/ ou para todos.

“Recebemos a avaliação da Conferência Europeia da Aviação Civil e demos o selo europeu, com base na sua avaliação, a esta primeira configuração de scanners aeroportuários que permite aos passageiros trazer a bordo estas embalagens maiores de líquidos”, disse a porta-voz da Comissão Europeia para os transportes, Anna-Kaisa Itkonen.

Falando durante a conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, no passado de 29 de Julho, a responsável confirmou que a aprovação da Comissão Europeia “já foi dada” para que tais equipamentos operem na União Europeia (UE).

A luz verde surge depois de, no passado, o executivo comunitário ter proibido tal tecnologia, alegando que os equipamentos apresentavam problemas técnicos, mas autorizou-os agora, após a Conferência Europeia da Aviação Civil os ter recomendado.

O objectivo destes scanners é acelerar os controlos de segurança, uma vez que os passageiros não terão de retirar os computadores portáteis e os líquidos da bagagem de mão.

700 scanners em 21 Estados-membros

A porta-voz da Comissão Europeia para os transportes indicou que "as medidas práticas não são da responsabilidade dos aeroportos", avançando que "actualmente, esta tecnologia que foi aprovada diz respeito a 700 scanners localizados em 21 Estados-membros”, sem todavia especificar em quais.

Contudo, Anna-Kaisa Itkonen alertou: ”Isto não significa que agora todos os passageiros em toda a União Europeia possam levar consigo embalagens maiores de líquidos. A responsabilidade de informar os passageiros continua a ser de cada aeroporto e estes têm de informar cabalmente os passageiros se estão a utilizar esta tecnologia de ponta ou se não a estão a utilizar”.

Segundo a Euronews, os novos sistemas de detecção de explosivos já estão disponíveis para bagagem de mão e foram instalados em alguns aeroportos da UE — como Roma e Milão — o que permitirá que os passageiros carreguem recipientes maiores de líquidos a bordo.

Já o Corriere della Sera, citado pela mesma fonte, dá conta que sete terminais na Itália têm esse sistema à disposição.

De acordo com um mapa partilhado pelo órgão italiano, Portugal ainda não dispõe destes equipamentos:

"Outros aeroportos na Alemanha, Irlanda, Lituânia, Malta, Suécia e Holanda também poderão implementar a tecnologia após sua aprovação final", acrescenta a Euronews.

Porque é que existem estas restrições?

Estes limites começaram a ser utilizados após os atentados de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos e depois de vários atentados falhados em voos transatlânticos em 2006.

Em 2006, a Comissão Europeia adotou regras adicionais em matéria de segurança da aviação, restringindo o transporte de líquidos, aerossóis e géis pelos passageiros.

A União Europeia tem outras alterações em vista:

