Suspeita de incêndio no Chão da Lagoa não se confirmou
Não foi detectado qualquer incêndio no Chão da Lagoa. Após o alerta do popular que disse ter avistado uma coluna de fumo naquela zona, o Serviço Regional de Protecção Civil mobilizou para o local 25 operacionais, que verificaram tratar-se de um falso alarme.
Alerta para incêndio na zona do Chão da Lagoa
Um popular alertou há instantes o Serviço Regional de Protecção Civil para uma suspeita de incêndio na zona do Chão da Lagoa.
