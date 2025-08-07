Suspeita de incêndio no Chão da Lagoa não se confirmou

Não foi detectado qualquer incêndio no Chão da Lagoa. Após o alerta do popular que disse ter avistado uma coluna de fumo naquela zona, o Serviço Regional de Protecção Civil mobilizou para o local 25 operacionais, que verificaram tratar-se de um falso alarme.

Alerta para incêndio na zona do Chão da Lagoa Um popular alertou há instantes o Serviço Regional de Protecção Civil para uma suspeita de incêndio na zona do Chão da Lagoa.