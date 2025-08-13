Com palmas, sorrisos e até houve quem dissesse que mais parecia um casamento. Foi neste espírito que o candidato da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, formalizou há momentos no Tribunal da Ponta do Sol as listas que irão disputar todos os órgãos autárquicos nas eleições de 12 de Outubro, afirmando que este é “um momento de afirmação e confiança no futuro”.

“Sempre fui do PSD. Não podemos ir por atalhos de ocasião, guiados pelo improviso. O futuro da Ribeira Brava exige rumo certo, experiência comprovada e uma gestão rigorosa, transparente e responsável. Uma boa gestão não se improvisa: planeia-se, executa-se, avalia-se e melhora-se”, afirmou num recado directo à oposição.

Jorge Santos sublinhou que esta "não é uma candidatura contra alguém ou contra qualquer partido", mas sim “por um projecto sólido, construído no diálogo, no trabalho e na concretização das necessidades e aspirações da população”. Num tempo que considera ser “demasiado importante para arriscar em aventuras”, defendendo que “é a experiência, o trabalho feito e a palavra cumprida que inspiram confiança” dos eleitores ribeira-bravenses, vincou tendo atrás de si mais de sete dezenas de candidatos mostrando força desta candidatura.

Quanto ao enquadramento político, Santos foi claro: “Em 2021 integrei um movimento apoiado pelo PSD. Esse ciclo terminou. Agora estamos perante um projecto próprio da coligação PSD/CDS, sólido, renovado e com novas forças, mas sempre com a mesma vontade de servir. Algumas pessoas que estiveram connosco antes continuam, porque partilham esta visão para a Ribeira Brava”.

As listas agora entregues apresentam 135 candidatos, com quase perfeita paridade (68 homens e 67 mulheres) e uma média de idades de 37 anos. “Isto garante o equilíbrio entre a energia da juventude e a experiência de quem já provou o seu valor”, destacou o candidato, acrescentando que todos foram escolhidos pela "competência, proximidade às populações e conhecimento profundo do concelho, abrangendo todas as freguesias".

“O processo de construção destas listas foi exigente, mas demonstrou que estamos unidos e prontos para vencer. As diferenças de opinião que possam ter existido fazem parte da vida democrática e foram sempre saudáveis”, frisou ainda.

Para Jorge Santos, o desafio que se coloca aos eleitores é evidente: “Podemos apostar no experimentalismo, que vive da promessa fácil, ou reforçar a continuidade que se constrói com experiência, trabalho diário e resultados. Não se trata apenas de ganhar uma eleição, trata-se de manter um rumo seguro, assente na experiência e na credibilidade. É assim que se defende o futuro da Ribeira Brava”, rematou aos jornalistas que o esperavam à saída do tribunal.