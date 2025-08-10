Incêndio em detritos no Funchal mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje alertados para um incêndio na Rua da Levada de Santa Luzia, no Funchal.

Para o local foram mobilizados cinco elementos, com um veículo florestal de combate a incêndios.

Quando os bombeiros lá chegaram verificaram que se tratava de um indivíduo a queimar resto de madeiras num quintal, tendo o fogo sido rapidamente extinto.