Incêndio em detritos no Funchal mobiliza bombeiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje alertados para um incêndio na Rua da Levada de Santa Luzia, no Funchal.
Para o local foram mobilizados cinco elementos, com um veículo florestal de combate a incêndios.
Quando os bombeiros lá chegaram verificaram que se tratava de um indivíduo a queimar resto de madeiras num quintal, tendo o fogo sido rapidamente extinto.
