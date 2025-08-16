Suspeita de incêndio em lavandaria mobilizou bombeiros do Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados na madrugada de hoje para uma suspeita de incêndio numa lavandaria localizada junto o Centro Comercial Madeira Shopping, no Funchal.

Para o local seguiram sete elementos apoiados por duas viaturas de combate a incêndios, pelas 4h10.

O segurança da zona que ouviu o alarme de incêndio disparar também se deslocou à lavandaria, tendo detectado bastante fumo proveniente de um cesto com toalhas que tinha produto para retirar gorduras e que entrou em combustão.

O segurança retirou o cesto da lavandaria e os bombeiros procederam à ventilação do espaço.