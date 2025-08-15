Turista ameaçou polícia com arma branca no arraial do Monte
Um jovem turista, na casa dos 20 anos, tentou agredir uma agente da Polícia de Segurança Pública no arraial do Monte.
Segundo o DIÁRIO apurou, a situação ocorreu ao final da tarde de ontem, quando a agente se encontrava a fazer um corte de estrada.
A polícia terá feito sinal para o estrangeiro aguardar, visto que estava a colocar a barreira, mas o alemão não acatou as ordens, saiu do carro e ameaçou a agente com uma arma branca.
Além disso, terá ainda empurrado a barreira de forma brusca, atingindo a agente de autoridade.
O indivíduo foi detido e conduzido num carro-patrulha para a Esquadra da Polícia de Segurança Pública.
