Carro entra casa adentro no Faial
Um condutor perdeu o controlo do carro que conduzia à saída da Viaexpresso no túnel do Cortado, em Santana, despistou-se e entrou por uma casa adentro, na rotunda do Faial.
Segundo foi possível apurar, não houve registo de feridos neste acidente, tendo o condutor abandonado o local.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. A Viaexpresso também esteve no local.
O acidente ocorreu por volta das 4 horas.
