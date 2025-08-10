Suspeita de incêndio no Cabo Girão não se confirmou

A suspeita de incêndio na zona do Cabo Girão não se confirmou. O alerta foi dado ao Serviço Regional de Protecção Civil pelas 17h05 por um popular que garantiu ter avistado uma coluna de fumo.

Foram mobilizados, em triangulação de meios, cinco veículos com 24 operacionais dos corpos de bombeiros de Câmara de Lobos, Voluntários Madeirenses e dos Sapadores do Funchal, assim como o helicóptero de ataque inicial com a brigada helitransportada.

Foram ainda accionados a Polícia Florestal e a Polícia de Segurança Pública.

No entanto, não encontram qualquer foco de incêndio, tendo os meios sido prontamente desmobilizados.

Será a força de segurança a apurar o sucedido.