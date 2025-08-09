Suspeita de incêndio no Caniçal mobilizou vários meios
Uma coluna de fumo avistada esta manhã no Caniçal mobilizou vários meios para o local.
Além dos Bombeiros Municipais de Machico, foram também para o local os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários de Santana.
O helicóptero do Serviço do Serviço Regional de Protecção Civil também foi mobilizado, mas não foi detectado qualquer foco de incêndio.
