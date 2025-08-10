 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Suspeita de incêndio na zona do Cabo Girão mobiliza vários meios

Uma coluna de fumo avistada esta tarde na zona do Cabo Girão, em Câmara de Lobos, mobilizou para o local quatro meios terrestres e o meio aéreo.

Por terra seguem já os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

O helicóptero está a fazer o reconhecimento à zona.

