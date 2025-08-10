Suspeita de incêndio na zona do Cabo Girão mobiliza vários meios
Uma coluna de fumo avistada esta tarde na zona do Cabo Girão, em Câmara de Lobos, mobilizou para o local quatro meios terrestres e o meio aéreo.
Por terra seguem já os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.
O helicóptero está a fazer o reconhecimento à zona.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo