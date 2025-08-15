 DNOTICIAS.PT
Criança de um ano sofre hemorragia após acidente com vassoura no Monte

Uma criança de um ano sofreu um sangramento nasal depois de embater com uma vassoura no nariz, ficando aflita com a quantidade de sangue.

O acidente ocorreu ao final da tarde de ontem, no Caminho das Tílias, no Monte. O menino foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal que se encontrava de prevenção no arraial, e posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

