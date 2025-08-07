Suspeita de fogo na Calheta mobiliza 24 operacionais

Uma coluna de fumo avistada nas zonas altas da Calheta, mobilizou há instantes 24 operacionais para o local.

Ao todo, foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Para o local foi também a equipa helitransportada no helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil e elementos da Polícia de Segurança Pública.

Até ao momento as equipas não detectaram nenhum incêndio.