Mulher morre no Jardim do Campo da Barca

Uma mulher em situação de sem-abrigo morreu na noite desta sexta-feira, 15 de Agosto, no Jardim do Campo da Barca, na cidade do Funchal.

O alerta à protecção civil foi dado pelas 21h28, informando que a mulher, de 57 anos, se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida, que tentaram manobras de reanimação, mas o quadro já era irreversível.

O óbito foi declarado no local.