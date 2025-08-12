Vários meios accionados para incêndio em embarcação na Madalena do Mar

Já se encontra a decorrer o operação de salvamento de quatro pessoas que estavam na embarcação que pegou fogo, pelas 17 horas, desta terça-feira na Madalena do Mar.

Ao DIÁRIO, o capitão de mar-e-guerra, Bruno Ferreira Teles, explica que uma lancha salva-vidas da Estação Salva-vidas do Funchal encontra-se já a caminho.

A Polícia Marítima, assim como meios da protecção civil, nomeadamente ambulâncias e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) já se encontram no local.

Esclarece ainda que, "sujeito a confirmação", as quatro pessoas terão sido recolhidos por uma embarcação que estava nas imediações.

Não se sabe para já o que terá originado o foco de incêndio, nem se as quatro pessoas encontram-se feridas.