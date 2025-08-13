Tirar reformas a quem abandona idosos no hospital Governo resolveu este ano 105 casos de ‘altas problemáticas’, que foram encaminhados para lares e domicílios. Secretária da Inclusão defende mudança na lei para canalizar a pensão dos utentes para a Saúde, lembrando que há quem não possa cuidar, mas também quem pode e não o faz. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 14 de Agosto.

Outros destaques:

Pesca lúdica e de interior em crescimento Serviço de emissão de licenças já registou este ano perto de 3.800 pedidos através do portal Simplifica

À espera de melhores dias Em Santo António da Serra (Machico) reclama-se por mais desenvolvimento

Morreu líder histórico do PS-Madeira Emanuel Jardim Fernandes, antigo deputado ao parlamento regional, nacional e europeu, tinha 81 anos. Forças políticas recordam figura marcante

E, por fim, "Notamos cada vez mais pessoas a querer um arraial tradicional" Em entrevista, a presidente da Junta do Monte antecipa os dois dias mais fortes da festa

