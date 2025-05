Escola 'Horácio Bento' vence Encontro Regional da Madeira da 11.ª Edição 'Apps for Good'

A décima edição do programa 'Apps for Good', um programa educativo tecnológico, que desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações que realcem o potencial da tecnologia na transformação das suas comunidades, encontra-se na fase dos encontros regionais.

A Escola Básica 2º e 3º Ciclos Dr. Horário Bento Gouveia na Madeira saiu vencedora deste encontro, que reuniu propostas de alunos de escolas da regionais, mas também das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro (CPE).

O projecto vencedor chama-se 'HAWK (sigla para 'Helping People with Kindness', que em português significa qualquer coisa como "ajudar pessoas com bondade") e insere-se na área da promoção da saúde.

Mais concretamente consiste numa 'app0 pensada para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A HAWK oferece, assim, ajuda nas tarefas domésticas, acompanhamento médico, compras e momentos de lazer. Funciona com a colaboração de voluntários e entidades locais.

Com a aposta numa solução pensada na promoção do trabalho digno e crescimento económico, a Escola Portuguesa de Moçambique foi a vencedora com uma app que liga jovens a oportunidades de trabalho em Moçambique. Permite criar perfis, procurar empregos próximos e aceder a informação útil para desenvolver competências e entrar no mercado de trabalho com mais confiança.

A concurso estiveram 22 projectos de duas escolas da Madeira, duas de Moçambique e uma de Angola que desenvolveram soluções tecnológicas para resolver desafios reais em linha com os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas que incidem em áreas como áreas como educação, saúde, igualdade de género, energias limpas, cidades sustentáveis, inclusão e inovação, entre outros.

O programa 'Apps for Good' do CDI Portugal tem uma ligação muito directa com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, na medida em que procura capacitar jovens para criar soluções tecnológicas que atendam a problemas reais da sociedade e do meio ambiente. Através dessa iniciativa, os jovens são incentivados a desenvolver aplicações que promovem inovação e infraestrutura sustentável. Além disso, o 'Apps for Good' contribui para a educação de qualidade, ao proporcionar uma formação prática e inclusiva na área da tecnologia, preparando os jovens para os desafios do século XXI.

Ao abrir oportunidades para que jovens de diferentes contextos tenham acesso à tecnologia e à inovação, o programa ajuda também a diminuir desigualdades. Dessa forma, o programa é uma ferramenta prática que permite aos jovens não só aprender sobre tecnologia, mas também atuar de maneira sustentável e responsável, ajudando a construir um futuro melhor para todos

O programa 'Apps for Good', que está na sua 11ª edição, é um programa educativo tecnológico inovador que desafia alunos do 5º ao 12º ano, e professores - de escolas públicas e privadas – para, em equipa, e durante um ano lectivo, experienciem o ciclo de desenvolvimento de um produto e criarem aplicações para smartphone ou tablets, mostrando-lhes o potencial da tecnologia na transformação do mundo e das comunidades onde se inserem.

Nestes 11 anos de existência, o projecto já envolveu mais de 25 mil alunos, 1.700 professores e mais de 5.650 escolas que idealizaram milhares de soluções tecnológicas. Em 2020, o projecto foi reconhecido pela Unesco com o prémio para a melhoria de performance dos professores.