Grande aparato junto ao Hospital devido a incêndio

Um incêndio deflagrou, esta tarde, num prédio abandonado localizado nas imediações do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

As chamas terão tido origem em material acumulado no interior do edifício, provocando uma densa coluna de fumo, que causou preocupação a quem passava naquela zona.

Ver Galeria Fotos DR

O alerta foi dado pelas 17h40 e mobilizou as duas corporações de bombeiros da cidade. Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local com 15 operacionais e 6 viaturas, enquanto os Bombeiros Voluntários do Funchal reforçaram o combate às chamas com 9 elementos e 3 viaturas.

O incidente está a gerar um forte aparato na zona, obrigando à presença da PSP, que foi chamada para assegurar o controlo do trânsito, que está condicionado na Avenida Luís de Camões durante a intervenção.

Não há registo de feridos e o incêndio já se encontra em fase de rescaldo.