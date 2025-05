A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Cidade Social e a Universidade da Madeira, organiza no mês de Maio o Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities – Funchal.

Este seminário, que acontece nos dias 29 e 30 de Maio, integra-se no Programa Municípios Amigos do Desporto (do qual o Município do Funchal faz parte da rede nacional) e contará com a presença de prestigiados preletores nacionais e regionais, que contribuirão para a partilha de conhecimentos e a apresentação de projetos inovadores, particularmente nas áreas do desporto e do exercício físico.

O objectivo, lê-se na nota à imprensa, é motivar e desafiar cidadãos, profissionais da área e autarquias a promover melhores condições de prática e acesso à atividade física para todos.

O seminário decorrerá nos dias 29 e 30 de Maio de 2025, em dois espaços distintos: manhãs (9h00 – 13h00): Conferências no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com quatro conferências, na quinta, incluindo uma sessão de abertura e, na sexta, seis conferências; e tardes (15h00 – 18h00): Workshop no Auditório da Reitoria – Colégio dos Jesuítas – serão dois workshops, um a 29 e outro a 30.

Note-se que a 30, no Parque de Santa Catarina, entre as 9:00 e as 13:00, acontece o “Smart Longevity in Action” – Encontro Regional Utentes dos Programas de Actividade Física. A inscrição é gratuita e deverá ser efectuada até ao dia 22 de Maio, através do seguinte link: https://forms.gle/WRVgVYGr9DQNYd3B7