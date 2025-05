Funchal entrega prémios da 5.ª edição de desafio de escrita criativa

No âmbito do Dia Internacional da Biodiversidade, assinalado esta quinta-feira, 22 de Maio, a Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade de Sensibilização Ambiental, procedeu à entrega de prémios da 5.ª edição do Desafio de Escrita Criativa 'O Planeta Terra convida a tua turma a Contar uma História'.

Durante a cerimónia, realizada na Sala da Assembleia Municipal, a vereadora responsável pelo Pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, sublinhou a importância da iniciativa para a promoção da educação ambiental e da criatividade no meio escolar.

“Esta é uma iniciativa que, ano após ano, desafia e estimula a imaginação dos nossos jovens talentos. Queremos incentivar as crianças a observar atentamente as plantas e os animais que habitam a nossa ilha, a descobrir os seus segredos e a partilhar esse conhecimento, de forma única e pessoal, através da escrita criativa”, referiu a vereadora.

Apresentaram-se a concurso 19 histórias, elaboradas por turmas de 19 estabelecimentos de ensino do concelho, envolvendo 357 alunos e 32 professores. A forte adesão reflecte, segundo a autarca citada em nota à imprensa da CMF, “o empenho das escolas e o entusiasmo dos alunos em participar numa actividade que alia criatividade, consciência ambiental e trabalho em equipa”.

"Cada história submetida prova o poder da educação e da imaginação na construção de um futuro mais sustentável. Que esta 5.ª edição continue a inspirar os nossos jovens a serem guardiões da biodiversidade, a contarem as suas histórias e a recordar-nos a beleza e a importância do planeta Terra que nos acolhe", reforçou Nádia Coelho.

O Desafio de Escrita Criativa insere-se no conjunto de iniciativas da autarquia que visam sensibilizar a comunidade educativa para a preservação do meio ambiente, promovendo, em simultâneo, competências de expressão escrita e literária entre os mais jovens sobre a biodiversidade local.

Os prémios, no valor total de 1.650 euros, foram atribuídos em formato de cheque-vale, para troca por material escolar. Foi ainda entregue um certificado de participação a todas as turmas.

Foram premiadas as três melhores histórias, em cada escalão de participação:

1.º e 2.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – “Uma aventura no fundo do mar” do Colégio do Marítimo – 2.º ano, turma A

2.º lugar – “O Mistério no Coral” da EB1/PE e Creche Professor Eleutério de Aguiar – 2.º ano, turma C

3.º lugar – “Mistério na festa!” do Colégio de Santa Teresinha – 2.º ano, turma C

3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – “Festa no Oceano” da EB1/PE Cruz de Carvalho – 4.º ano, turma B

2.º lugar – “O Oceano em perigo” do Colégio Infante D. Henrique – 4.º ano, turma B

3.º lugar – “Nós somos a solução!” da EB1/PE e Creche Professor Eleutério de Aguiar – 4.º ano, turma A

2.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – “Mistério subaquático” do Colégio Infante D. Henrique – 6.º ano, turma C

2.º lugar – “O resgate das Lapas” do Colégio Infante D. Henrique – 6.º ano, turma B

3.º lugar – “O grito do oceano” da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva – 6.º ano, turma 4

VÍDEOS PREMIADOS

1.º e 2.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiado:

1.º lugar – “Uma aventura no fundo do mar” do Colégio do Marítimo – 2.º ano, turma A

3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiado:

1.º lugar – “Uma aventura no oceano” da EB1/PE de São Martinho – 3.º ano, turma A

2.º ciclo do Ensino Básico

Premiado:

1.º lugar – “Mistério subaquático” do Colégio Infante D. Henrique – 6.º ano, turma C