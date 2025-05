Academia e profissionais da hotelaria reflectem sobre desafios e futuro do sector

A Universidade da Madeira (UMa) acolhe, no próximo dia 29 de Maio, o evento “WAKE-UP CALL: The Next Generation of Hospitality”, que pretendem colocar a academia e os profissionais da hotelaria a reflectirem sobre os desafios e o futuro do sector. O evento terá lugar das 10 às 12 horas na Campus da Penteada (Sala do Senado).

Ao longo dos últimos anos, a hotelaria tem enfrentado novos desafios em termos de recrutamento, retenção e qualificação de talentos. Esses desafios exigem uma reflexão conjunta entre os profissionais do sector e a academia: afinal, o que procuram os hotéis nos seus futuros colaboradores e de que forma os cursos de Gestão e Direção Hoteleira estão a preparar os alunos para essas realidades?

Promovido pelo curso de licenciatura em Direcção e Gestão Hoteleira da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira, o evento pretende "abrir espaço para o diálogo e colaboração entre estudantes universitários, profissionais do sector hoteleiro e a academia", "mostrando que a universidade não é apenas um espaço de aprendizagem, mas também uma fonte ativa e estratégica de recursos humanos qualificados, alinhados com as exigências reais do mercado".

O programa integra dois painéis de discussão, nos quais participarão oradores com experiência reconhecida e um papel activo no desenvolvimento do sector hoteleiro na Madeira.

O primeiro painel, com o tema 'Mind the Gap: Gerações em Diálogo na Hotelaria', foca-se na relação entre as novas gerações e a cultura tradicional do setor hoteleiro. Num contexto em que os jovens profissionais valorizam o equilíbrio, o propósito e a participação activa, coloca-se a questão de como podem ser integrados num sector caracterizado por estruturas exigentes e métodos estabelecidos. Este painel procura promover um diálogo construtivo sobre o que precisa de mudar, o que deve manter-se e como ambas as partes jovens e empresas — se podem adaptar e crescer em conjunto.

O segundo painel, intitulado 'Hotelaria 2030: Tendências, Profissões e o Papel da Academia', projecta o sector para o futuro, explorando o impacto da digitalização, da inteligência artificial, da personalização e da evolução das expectativas dos hóspedes. A par da análise das novas funções e competências emergentes, este painel propõe uma reflexão sobre o papel da academia na preparação dos profissionais do amanhã, sublinhando a importância de currículos mais flexíveis, competências transversais e aprendizagem ao longo da vida.

A participação no evento “WAKE-UP CALL: The Next Generation of Hospitality”, é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do formulário disponível aqui.