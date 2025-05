Começa hoje a 9.ª edição do Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol

Começa esta quinta-feira, 29 de Maio, a 9.ª edição do Festival Aqui Acolá. O evento promete transformar a Ponta do Sol num ponto de encontro que juntará a arte, a cultura e a tradição até domingo, 1 de Junho.

Concertos, performances, conversas e também exposições plásticas são algumas das iniciativas que o público pode esperar para os próximos dias.

O Festival vai decorrer em diferentes espaços - desde a frente-mar à Capela de Santo António, passando, ainda, pelo Centro Cultural John dos Passos, assim como outros recantos históricos.

Consulte o programa previsto para este primeiro dia

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º 15;

9h00 às 14h00 - A ACIF-CCIM, em parceria com a Techabit Academy, e no âmbito do projecto InnovTourism, promove num evento exclusivo dedicado à Cibersegurança e Resiliência Empresarial na Era da NIS2.

Neste encontro será apresentado um conjunto de serviços e formações que ajudarão as empresas a enfrentar os desafios impostos pela nova directiva europeia NIS2, reforçando a protecção de dados e a continuidade do negócio.

9h00 às 18h00 - A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Cidade Social e a Universidade da Madeira, organiza no mês de Maio o Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities – Funchal.

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

09h30 - Desporto Escolar

10h00 às 12h00 - A Universidade da Madeira (UMa) acolhe o evento “WAKE-UP CALL: The Next Generation of Hospitality”, que pretende colocar a academia e os profissionais da hotelaria a reflectirem sobre os desafios e o futuro do sector. O evento terá lugar das 10 às 12 horas na Campus da Penteada (Sala do Senado).

10h30 - Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças na Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 - O Centro de Química da Madeira (CQM) irá realizar a conferência 'Polymer Brushes as Biomimetic Materials'. O evento está marcado para as 15 horas, no Campus da Penteada (sala 0.57).

15h30 - Rubina Leal recebe em audiência a TaxisRAM

18h30 - A artista Bárbara Mendes é a próxima artista a dar continuidade ao projecto 'FORUM, local', sendo que a inauguração da exposição 'Amanhã às 12h' está agendada para as 18h30 de hoje

21h00 - O webinar 'Rastreio do Cancro do Pulmão: Uma Abordagem Multidisciplinar para a Deteção Precoce', organizado pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em colaboração com o Hospital da Luz Funchal, realiza-se hoje

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Maio, Dia Mundial da Energia, Dia Mundial da Saúde Digestiva, Dia Internacional das Forças de Manutenção da Paz da Organização das Nações Unidas, Dia Mundial da Esclerose Múltipla e Dia da Espiga:

1926 - Realiza-se, em Lisboa, o II Congresso do PCP.

1953 - O cume do Monte Evereste é atingido pela primeira vez pelos alpinistas Edmond Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, do Nepal.

1979 - A Casa Branca ordena a paragem de todos os aviões DC-10 da companhia McDonald Douglas, depois do desastre aéreo em Chicago que provocou a morte a mais de 200 pessoas.

1996 - Benjamim Netanyahu, dirigente do partido conservador Likud, é eleito primeiro-ministro de Israel.

2014 - Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Bielorrússia, Alexandre Lukachenko, e do Cazaquistão, Nursultan Nazarbaiev, assinam, em Astana, capital do Cazaquistão, um acordo para a criação de uma União Económica Eurasiática, que deve entrar em vigor a 01 de janeiro de 2015.

2016 - O Sporting consegue o seu primeiro título europeu feminino de atletismo, ao ganhar a Taça dos Clubes Campeões Europeus realizada em Mersin, na Turquia.

