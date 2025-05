Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas quer valorização dos trabalhadores da Região

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) foi um dos sindicatos que, ontem, reuniu com o Secretário Regional das Finanças, numa auscultação aos parceiros sociais. Na ocasião, o sindicato frisou a necessidade de serem aplicadas medidas concretas para a valorização dos trabalhadores da administração pública da Região.

Nesse sentido, explica, através de comunicado, que entre as prioridades está o aumento da a Base Remuneratória da Administração Pública RAM para os 1.100 euros, "se, entretanto, a BRAP Nacional subir para os 1.000 €, acresce-se 15%, passaria a região a aplicar a BRAPRAM de 1.150 €". Além disso, pretende uma "remuneração complementar, para a Tabela Remuneratória Única (TRU) da administração pública", bem como a revogação do SIADAP.

"Este sindicato considera que este sistema de avaliação de desempenho, é caduco, (foi aplicado no início do século passado nas empresas americanas que desistiram do modelo, por considerar que não aumentava os níveis de produtividade das empresas, deixando os trabalhadores insatisfeitos. Em Portugal temos a mania de copiar o que está errado dos outros) e é completamente injusto", explica.

O Sindicato quer ainda o reforço no subsídio de alimentação de 4,50€ por forma que na RAM, o subsídio de alimentação seja de 10,50€ e correspondentemente o aumento das ajudas de custo em 25%; criação da Carreira de Técnico Auxiliar da Educação; revisão urgente das Carreiras de Vigilante da Natureza e dos Técnicos Auxiliares de Saúde; e fim da precariedade na Administração Pública com o abuso constante do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT) com o reforço urgente de trabalhadores no setor público, principalmente nas áreas da educação e da saúde.