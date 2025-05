Élia ganha sondagem mas JPP escolhe Paulo Alves

A reunião da comissão política do Juntos Pelo Povo, em que foi decidido o candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, realizada esta noite, terminou com a escolha de Paulo Alves para a liderar a lista do partido. No entanto, essa não é a preferência dos eleitores que foram inquiridos na sondagem encomendada pelo partido.

Pelo que o DIÁRIO apurou, Élia Ascensão, vice-presidente de Filipe Sousa, foi a preferida da população de Santa Cruz, com uma vantagem confortável e Paulo Alves nem sequer foi o segundo. Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, ficou em segundo lugar.

Na reunião da Comissão Política as posições dividiram-se com a escolha de Paulo Alves a ser decidida por apenas um voto.

Este poderá ser um motivo de divisão num partido que vem de um excelente resultado nas eleições regionais de 23 de Março.