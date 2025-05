Lúcia Franco e Manuel Faria ganham 10.ª edição do Funchal Sky Race

As montanhas do Funchal receberam no passado domingo, a 10.ª edição do Funchal Sky Race, um evento de Skyrunning pontuável para o Campeonato Nacional de Skyrunning individual e de clubes, na distância de 21 km e pontuável para o Campeonato Nacional da Juventude na distância de 10km.

A organização do Clube Aventura da Madeira informa que introduziu algumas alterações nos percursos para esta 10.ª edição, com a prova de 21km a passar nas proximidades do Pico Escalvado a 1785 metros de altitude, e apresentou um percurso de 10km completamente diferente das edições anteriores, levando os participantes a superar 800 metros de desnível positivo, entre o Chão da Lagoa, a Casa do Barreiro, a Ribeira das Cales e o regresso ao Chão da Lagoa.

Com as especificidades e a exigência técnica caraterísticas da modalidade skyrunning, o evento reuniu 175 inscritos, 85 na distância de 21km e 90 na distância de 10km. Para além de subidas com elevado declive e terreno de difícil progressão, o tempo quente foi uma das dificuldades adicionais que os participantes tiveram que enfrentar, tornando provas de distâncias moderadas, desafios à superação. No conjunto das duas provas registaram-se 11 desistências.

Lúcia Franco venceu a 10.ª edição, repetindo as vitórias da primeira edição em 2015, e em 2021. A skyrunner que representa a Associação Desportiva Galomar concluiu os 21km em 2:47:39. Na segunda posição classificou-se a atleta continental, Vera Barbosa, que representa o Núcleo Associativo de Santo Tirso, e que terminou a competição com 2:50:59. Fechou os lugares de pódio, Laureen Teixeira (CEE – Madeira), 3.ª classificada com 2:54:59.

Na competição masculina 21km, muito disputada até final, três skyrunners alternaram posições durante a prova, sendo a subida do vale da Ribeira das Cales determinante para Manuel Faria (ACD Jardim da Serra) garantir a vitória à chegada ao Chão da Lagoa, terminando com o tempo 2:12:31. A segunda posição foi para Bruno Silva (ACD Jardim da Serra) que concluiu a distância em 2:13:31 e a terceira posição para Vítor Faria (CEE – Madeira), que terminou a 16 segundos do segundo lugar e 1:10 do primeiro lugar, depois de ter liderado grande parte da prova.

A competição colectiva na prova de 21km teve como vencedores a ACD Jardim da Serra nos masculinos e Clube Escola do Estreito – Madeira na competição feminina.

Na distância de 10km com 800m D+, Camila João (Clube Aventura da Madeira) venceu a competição feminina, deixando Elena Vaseva (CDC Porto Moniz) no 2.º lugar e Sandra Góis (CAF) na 3.ª posição. Humberto Gomez (CDC Porto Moniz) venceu a competição masculina, que teve Marco Luís (AD Camacha) na segunda posição e David Vieira (CEE-Madeira) em terceiro.

O Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz venceu por equipas na competição masculina e a Associação Porto da Cruz Trail Team nos femininos.

