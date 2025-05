PS propõe programa regional de promoção da saúde mental nas escolas

Sancha Campanella apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a criação de um programa regional de promoção da saúde mental nas escolas.

O PS recorda que a estratégia regional para a Saúde Mental tem vários anos, mas não foi implementada em todas as vertentes.

A proposta do PS visa criar, em todas as escolas, condições para a promoção da saúde mental, uma vez que um programa regional apenas inclui 10 escolas e um número reduzido de alunos. Entre as medidas propostas está a criação de um cheque-psicólogo.