Avião teve aterragem 'difícil' na Madeira

Um avião da companhia Wizz Air fez hoje uma aterragem difícil, para ser simpático, uma vez que no primeiro toque com a pista deu um salto e ainda deu segundo toque até estabilizar ao terceiro contacto com o alcatrão do Aeroporto da Madeira.

De acordo com o vídeo na página de Youtube do Madeira Runway Spotting, esta aterragem aconteceu hoje, num dia em que só desta companhia 'low cost' aterraram na Madeira 4 voos, provenientes de Viena (Áustria), Gdansk, Varsóvia e Katowice (todos da Polónia).

Segundo apuramos, a aterragem foi tão brusca que virá outro avião ainda esta noite, já depois da meia-noite, para levar os passageiros que deviam ter embarcado.

De acordo com a escala do Aeroporto da Madeira, há um voo previsto descolar pelas 1h10 de segunda-feira, 26 de Maio, rumo a Viena, da Wizz Air Malta, uma das subsidiárias da companhia aérea criada em 2003 na Hungria.

Ou seja, terá sido precisamente o primeiro desses voos, logo de manhã (às 9h46, tendo aliás chegado mais cedo do que o previsto, 10h15), que aconteceu o incidente que deixou o avião com problema técnico, possivelmente no trem de aterragem e a carecer de uma vistoria antes de voltar a levantar voo.

Veja o vídeo publicado pela página Madeira Runway Spotting.