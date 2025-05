Funchal premiou vencedores da 2.ª edição do concurso ‘Eu Desenho no Jardim’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) distinguiu, hoje, os vencedores da 2.ª edição do concurso 'Eu Desenho no Jardim', uma iniciativa integrada nas comemorações do Dia Nacional dos Jardins, celebrado a 25 de Maio.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no salão nobre da autarquia e contou com a presença da vereadora com o pelouro do Ambiente. Durante a sessão, Nádia Coelho sublinhou que “o concurso ‘Eu Desenho no Jardim’ nasceu da vontade de aproximar os mais novos à riqueza natural que os rodeia, dos pequenos cantos verdes aos grandes jardins que embelezam a nossa cidade”.

A vereadora destacou ainda a "qualidade artística" dos trabalhos recebidos nesta edição, provenientes de sete escolas do concelho, e elogiou a “atenção especial aos detalhes da natureza demonstrados pelos participantes: as flores, as árvores, os patos, o monumento religioso, um ícone presente num dos nossos jardins, mas, acima de tudo, o encanto de estar num jardim”.

O concurso, conforme salientou a autarca, "incentivou os alunos a desenvolverem uma ligação criativa e contemplativa com os jardins da cidade", promovendo também o "envolvimento familiar" e dando a conhecer os jardins municipais, "graças à participação dos educandos no concurso".

Através da observação e da expressão plástica, os participantes foram desafiados a refletir criticamente sobre as múltiplas experiências vividas nesses espaços verdes.

Foram atribuídos prémios aos três melhores trabalhos nas categorias de 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclos, e Ensino Secundário, Técnico e/ou Profissional. Os vencedores receberam cheques-vale no valor total de 750 euros, a utilizar na aquisição de material escolar.

A exposição com os trabalhos participantes estará patente no átrio da Câmara Municipal do Funchal até ao dia 30 de Maio.

A iniciativa reforça o compromisso do município do Funchal com a educação ambiental, a criatividade jovem e a valorização dos espaços verdes urbanos CMF

Premiados

Escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico

1º Prémio - Escola Básica com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho | Alexandra Silva e Joana Rato | 4º A

2º Prémio - Escola Básica com Pré-Escolar Professor Eleutério de Aguiar | Kelly S., Vasco R., Matilde S. e Diogo T. |2º C e 4º A

3º Prémio - Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo | Maria Francisca Fernandes Teles | 3º1

Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

1º Prémio - Escola Básica Dr. Horácio Bento de Gouveia | Vasco Freitas, Carolina Pereira, Sara Ornelas e Prof. Carla Gonçalves| 6º3

2º Prémio - Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco | Bruna Jardim Mesquita |6º4

3º Prémio - Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo | Jennifer de Jesus e colegas de Turma | 6º 4

Secundário, Técnico e/ou Profissional

1º Prémio - Escola Secundária Francisco Franco | Arantza Del Carmen de Azevedo Jardim | 10º 15