Conservatório realiza a 5.ª edição do Festival Internacional de Vídeo Funfest 2025

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, organiza, a 22 de Maio, o Festival Internacional de Vídeo ‘FunFest 2025’, no Salão Nobre da instituição. Este evento terá como ponto alto a cerimónia de entrega dos prémios decorrentes da 5.ª edição do Concurso Internacional de Vídeos, com início às 14 horas. Contará ainda com a visualização dos trabalhos premiados pelas 15h30, bem como com dois workshops exclusivos, pelos cineastas João Brás e Francisco Lobo Faria, logo pelas 10 horas, proporcionando aos participantes, momentos de aprendizagem e troca de experiências. A entrada é livre, condicionada à capacidade de lotação da sala.

Nesta 5.ª edição, participaram alunos de diversas escolas e instituições de ensino secundário e ensino superior, provenientes de cerca de 70 países, em mais de 400 participações. Esta diversidade reforça o carácter internacional do concurso e contribui para a multiplicidade de perspectivas e formas de expressão presentes nos vídeos submetidos.

Sob o tema 'Narrativas digitais: expressões artísticas no novo milénio', os participantes nacionais e internacionais foram convidados, até ao passado dia 15 de Fevereiro, a reflectir sobre como as histórias e as artes se transformam com as novas tecnologias digitais, como vídeo, jogos e redes sociais. O concurso explorou as novas formas de criação e comunicação que emergem no século XXI, destacando a relação entre arte, tecnologia e cultura na atualidade. Sendo o cinema uma poderosa ferramenta para aumentar a consciencialização sobre a importância do tema, pretende este festival desempenhar um papel significativo na construção de um futuro ligado à tecnologia digital, oferecendo aos jovens realizadores uma oportunidade para desenvolver e apresentar os seus trabalhos dentro desta temática.

Os prémios atribuídos nesta edição contemplam categorias como ficção, animação, videoclip e documentário. Os trabalhos foram avaliados por um júri composto por Angelizabel Freitas (EB2/3 do Caniço), Vasco Cinha (Direção Regional de Educação), Marco Amaral, Alexandre Neves e Cristiano Abreu (Núcleo de Produção Audiovisual do Conservatório), com base em critérios como originalidade, qualidade estética e eficácia da mensagem. Esta abordagem pretende garantir uma apreciação justa e estimulante, valorizando a criatividade, a qualidade técnica e a pertinência temática dos vídeos concorrentes.