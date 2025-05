II Edição do Ciclo de Conferências 'Funchal Educação' debate Inteligência Artificial na Escola

A 'Inteligência Artificial na Escola' será o tema da II Edição do Ciclo de Conferências 'Funchal Educação', promovido pela Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção da Madeira. A sessão vai decorrer no próximo dia 14 de Junho, no Funchal.

Numa parceria com a Câmara Municipal do Funchal, será dada continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na Região pela ANP. As inscrições para a conferência já se encontram abertas e ultrapassaram, até ao momento, as 100 participações.

A conferência terá como oradores Luís Varela, formador português especializado em Tecnologia Educativa e na aplicação da Inteligência Artificial no ensino, que irá apresentar o tema 'DesafIAr Mentes com Ferramentas do Presente', com o objectivo de sensibilizar os participantes para as vantagens da integração das tecnologias na educação; e ainda Marco Bento, docente da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), investigador nas áreas da tecnologia educativa, formação de professores e práticas pedagógicas inovadoras, que abordará a temática '“IA, muito fixe!', nesta que será uma reflexão sobre o potencial da Inteligência Artificial como ferramenta divertida, educativa e transformadora.

A conferência é validada com 6 horas de formação pela Direção Regional de Educação, sendo relevante para efeitos de progressão na carreira docente.

A sessão de abertura terá como convidados o Presidente da ANP Madeira, Luis Alves; a vereadora de Educação da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal e "a confirmar o senhor Secretário Regional de Educação, Dr. Jorge Carvalho".