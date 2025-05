Precariedade na Função Pública aumenta e preocupa sindicato

O secretário Regional das Finanças está a ouvir, nesta tarde, os sindicatos, que representam funcionários públicos, no âmbito da auscultação prévia à elaboração do Orçamento da Região para 2025.

O primeiro a ser ouvido foi o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM. No final do encontro Ricardo Frade Gouveia deu conta de vários assuntos levados ao encontro com Duarte Freitas, sendo um deles a necessidade de recrutamento que é sentida, eme special, nos sectores da educação e da saúde.

O dirigente sindical diz que, neles, tem crescido a precariedade e o recurso a programas de estágio para colmatar necessidades permanentes.

Ricardo Frade Gouveia revelou que o seu sindicato defende um aumento do subsídio de refeição de 6 para 7,5 euros e o aumento da remuneração mínima para mil euros em até dois a três anos.

Ouvido foi também o SINTAP. O dirigente deste sindicato defendeu, entre vários pontos, que a recuperação de tempo de serviço, que já aconteceu para alguns sectores, “e bem”, deve de ser alargada a outros, mesmo que seja um processo faseado.