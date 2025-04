Chuva na Ponta do Sol chegou a ser torrencial

Chegou a ser torrencial a chuva caída durante a madrugada desta quinta-feira, dia 3 de Abril de 2025, na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, a avaliar pelos valores extremos da precipitação registados nas 17 estações meteorológicas activas da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira.

No Lugar de Baixo – onde está instalada estação meteorológica – a chuva caiu com força e abundância por volta das 6:00. Tanto que em apenas 10 minutos foram registados 13,2 litros por metro quadrado (mm), valor que corresponde a aviso amarelo para o intervalo de 1 hora (entre 10 e 20 mm/1h). Neste período a intensidade da precipitação foi de 1,32 mm/minuto. Caso a intensidade se mantivesse por 1 hora, o acumulado atingiria os 79,2 mm/h. De acordo com os critérios do IPMA é considera chuva torrencial quando a intensidade é superior a 60 mm/h. Daí que 13,2 mm/10 min. seja considerado uma chuva torrencial.

Igualmente muito significativo foi em (menos de) meia hora (29,7 mm/30min.) acumular quantidade para aviso laranja (21 a 40 mm/1h).

Tal como o DIÁRIO noticiou oportunamente, a chuva nesta estação na Ponta do Sol atingiu valores de ‘duplo vermelho’: 44,4 mm/1h (41 a 60 mm/1h e 61,3 mm/6h (superior a 60 mm/6h). Nestes intervalos superiores a 1 hora, sobressai os 52,9 mm acumulados nas 2 horas de maior precipitação (entre as 4:20 e as 6:20), ou seja, já relativamente próximo de atingir o vermelho para o triplo do espaço temporal (6h).

Quase em simultâneo (entre as 6:00 e as 6:30) também as duas estações no Areeiro registavam quantidades extremas de precipitação para aviso meteorológico: Chão do Areeiro (19,5 mm/30min.) e Pico do Areeiro (17,6 mm/30min.).

Pouco depois (entre as 7:00 e as 7:30) a chuva copiosa assolava a ilha do Porto Santo. Foi tanta a chuva ao amanhecer que bastou meia hora para a estação meteorológica no Aeroporto registar quantidade de aviso laranja (24,9 mm/30 min; 33,4 mm/1h).

A avaliar pelos registos da precipitação do IPMA (estação da Ponta de São Jorge está inactiva), o deslocamento da área mais activa terá atravessado ‘na diagonal’ – entrando pela Ponta do Sol e passando pelo Areeiro – a ilha da Madeira, até atingir a ilha do Porto Santo.