Domingo pode ser de chuva

A previsão meteorológica para este domingo, 30 de Março de 2025, aponta para períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais prováveis a partir do final da manhã e possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial durante a tarde, aponta o IPMA.

Quanto ao vento, que soprou forte nas 24 horas passadas, volta a ser fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul, mas soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas durante a tarde.

O dia será marcado por uma pequena descida de temperatura, após a subida generalizada registada ontem.

No Funchal, diz o IPMA, haverá períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, mais prováveis a partir do final da manhã, mas vento fraco (inferior a 15 km/h), com uma pequena descida de temperatura.

Já no mar, depois também da forte ondulação, sobretudo em mar alto, registado no sábado, conta-se com melhoria generalizada. Na costa Norte, as ondas de Nordeste terão 1,5 a 2 metros, passando a ondas de Norte a partir do final da tarde, enquanto na costa Sul, as ondas do quadrante Sul terão 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.