Precipitação com valores de aviso vermelho na Ponta do Sol e no Areeiro

Foi muito significativa a chuva registada em sete estações meteorológicas da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira. Tanto que os extremos da precipitação para os intervalos de aviso meteorológico (1h e 6h) proporcionaram um total de 13 registos de ‘alerta’ meteorológico (4 no vermelho, 3 no laranja e 6 no amarelo).

Destaque para a estação da Ponta do Sol/Lugar de Baixo, onde a chuva atingiu ‘duplo vermelho’: (44,4 mm/1h e 61,3 mm/6h). Chuva que chegou também a níveis de risco extremo nas duas estações na zona do Areeiro: Chão do Areeiro (71,4 mm/6h) e no Chão do Areeiro (64,2 mm/1h).

Os extremos da precipitação nos intervalos (1h e 6h) para aviso meteorológico chegou também a valores de aviso laranja do Porto Santo (33,4 mm/1h), além do Chão do Areeiro (27,8 mm/1h) e do Pico do Areeiro (25,8 mm/1h). Em quantidade de aviso amarelo as novidades foram as estações dos Prazeres (18,5 mm/1h e 32,6 mm/6h), de São Vicente (10,6 mm/1h e 30,1 mm/6h), e do Santo da Serra (12,8 mm/1h). E ainda no Porto santo (36,5 mm/6h).