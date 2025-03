Boa participação na Ponta do Sol

O acto eleitoral na Ponta do Sol está a decorrer com normalidade, destacando-se já uma forte adesão dos eleitores. Até ao momento, a percentagem de votantes ultrapassou os 50% nas duas mesas de voto instaladas no Centro Cultural John dos Passos.

Um dado relevante destas eleições é a presença significativa de residentes estrangeiros a exercer o seu direito de voto, o que evidencia uma boa integração destas comunidades na vida cívica e política da região.

A elevada participação até esta fase do dia é vista com optimismo pelas candidaturas, que esperam que esta tendência se mantenha até ao encerramento das urnas. O ambiente tem sido tranquilo, sem qualquer ocorrência que comprometa o normal funcionamento do processo eleitoral.