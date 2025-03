Simulacro de incêndio na escola da Ponta do Sol

Nesta sexta-feira, 28 de Março, a EB1/PE/C da Ponta do Sol – edifícios da 'Sede' e 'O Sol' - foi alvo de um exercício de simulacro de incêndio, que contou com a presença dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, a Autoridade Municipal de Proteção Civil da Ponta do Sol e a Polícia de Segurança Pública (Ponta do Sol).

O simulacro pretendeu verificar a operacionalidade do Plano de Emergência e Evacuação da Escola, assim como do "sistematizar procedimentos em caso de catástrofe natural e/ou sinistro na população escolar, corresponsabilizando-a no cumprimento das normas de segurança; corrigir as carências e as situações disfuncionais detectadas e a resposta das equipas de Bombeiros, Autoridades de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública", refere nota enviada.