Quadros interactivos em todas as escolas do 1.º ciclo da Ponta do Sol

A Câmara Municipal da Ponta do Sol finalizou a distribuição de quadros interactivos para todas as turmas das quatro escolas do 1.º ciclo do concelho.

Ao todo, e conforme revela, foram disponibilizados 18 quadros, num investimento global de aproximadamente 41 mil euros, realizado em duas fases. Na primeira fase, foram entregues 12 quadros, e, nesta última fase, foram fornecidos mais 6, assegurando que cada escola tenha agora quadros interativos em todas as turmas.

Este investimento, acrescenta, insere-se numa estratégia da autarquia para modernizar o ensino no concelho, proporcionando aos educadores uma ferramenta pedagógica inovadora e eficaz, que complementa o ensino tradicional em sala de aula.

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, sublinhou a importância desta medida.

A modernização do ensino nas nossas escolas é crucial para garantir que os nossos alunos tenham as melhores condições para aprender e desenvolver as suas competências. Este é mais um passo importante na criação de um ambiente educativo mais inovador e adaptado às exigências do século XXI". Célia Pessegueiro

A autarquia refere que "a utilização dos quadros interactivos tem demonstrado várias vantagens no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que permite aos professores apresentar conteúdos de forma mais dinâmica e envolvente". Diz ainda que "a possibilidade de integrar textos, exercícios, vídeos, jogos e até ligações à internet torna as aulas mais estimulantes, promovendo uma maior interação entre alunos e professores". Esta ferramenta, prossegue, "tem também um valor acrescido no apoio a crianças com Necessidades Educativas Especiais, permitindo a adaptação de actividades pedagógicas que são tanto educativas quanto atraentes".

Paralelamente, revela, "a autarquia assegura, anualmente, o acesso à plataforma digital da Escola Virtual a todos os alunos do 1.º ciclo no concelho". Conforme explica, "a disponibilização gratuita desta ferramenta visa também enriquecer o processo de aprendizagem, oferecendo recursos que permitem um ensino mais autónomo, móvel e à distância".

Com um total de 437 alunos a frequentar as quatro escolas do 1.º ciclo da Ponta do Sol, salienta que "esta medida representa uma clara aposta na melhoria contínua da qualidade do ensino, criando um ambiente de aprendizagem mais moderno e acessível a todos".

"Estamos certos de que os quadros interativos serão um valioso complemento ao ensino em sala de aula, proporcionando aos nossos alunos uma experiência educativa mais rica e diversificada. Continuamos a trabalhar para garantir que todas as crianças do nosso concelho tenham acesso às melhores oportunidades educativas", concluiu Célia Pessegueiro.