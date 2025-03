Patinadora Jéssica Rodrigues visitou escola na Ponta do Sol

Foi uma espécie de regresso ao passado, mas com o sabor de ter sido campeã mundial de júnior de velocidade no gelo na modalidade de Mass Start, que Jéssica Rodrigues visitou, esta quinta-feira, a Escola Básica do 1.º ciclo/PE e Creche da Ponta do Sol, estabelecimento de ensino onde estudou desde o pré-escolar até ao 4.º ano.

A patinadora levou aos alunos uma mensagem de motivação e superação, partilhando os principais momentos da sua vida enquanto atleta e aquele que foi o seu percurso para alcançar o mais alto nível na patinagem.

Na ocasião, a jovem destacou a importância do esforço, da persistência e da paixão pelo que se faz, incentivando os jovens a acreditarem nos seus sonhos.

As mensagens foram recebidas com entusiasmo pelos alunos. "Para homenagear a atleta, os estudantes do 4.º B desta escola apresentaram uma coreografia inspirada na patinagem, foi apresentado um vídeo com imagens do percurso da Jéssica Rodrigues na escola, num momento emocionante tanto para a atleta quanto para a comunidade escolar", podemos ler numa nota enviada à imprensa.