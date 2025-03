O PSD venceu na Ponta do Sol com 54,58% (2.846 votos), seguindo-se o PS com 16,69%, que representa 870 votos, o JPP com 14,52%, que representa 757 votos, o CDS-PP com 3,82%, que representa 199 votos, o CH com 3,76%, que representa 196 votos, o IL com 1,23%, que representa 64 votos, o PCP-PEV com 0,73 %, que representa 38 votos e o PAN com 0,71 %, que representa 37 votos.

Comparação entre o acto eleitoral de 2024 e o de hoje