Navio Lobo Marinho em manutenção por cerca de cinco semanas a partir de 6 de Janeiro

A Porto Santo Line (PSL) informou esta terça-feira, 9 de Dezembro, que o navio Lobo Marinho irá iniciar a sua manutenção anual no início de 2026, estando a última viagem prevista para 5 de Janeiro, uma segunda-feira. Nesse dia, a embarcação partirá do Funchal às 8 horas e regressará do Porto Santo às 12.

A transportadora marítima estima que o período de imobilização do navio tenha a duração de cerca de cinco semanas.

Durante o período de docagem, e apesar de sublinhar que não tem obrigação legal, a PSL destaca que irá garantir o transporte aéreo entre ilhas exclusivamente para residentes no Porto Santo, desde que inscritos na plataforma SIMplifica do Governo Regional da Madeira, conforme exigência da companhia aérea.

Serão disponibilizados até 50 lugares por dia e por trajecto, num total de 100 lugares diários, à excepção das terças-feiras.

A empresa reafirma igualmente o compromisso de assegurar o transporte regular de mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo, garantindo a continuidade das operações e o apoio ao comércio local.

Está prevista uma escala de porta-contentores às terças-feiras, conforme obrigações contratuais com o Governo Regional, salvo situações excepcionais. Além disso, a PSL vai providenciar uma segunda escala às sextas-feiras, não obrigatória, dedicada ao transporte de mercadorias perecíveis, frescos ou secos, também sujeita a excepções.

Para minimizar eventuais dificuldades logísticas decorrentes da imobilização do navio, a PSL irá disponibilizar contentores secos e refrigerados no Porto do Porto Santo, com armazenagem gratuita para comerciantes, à semelhança dos anos anteriores.