PSD Madeira recolhe contributos das pescas em Câmara de Lobos

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira esteve, hoje, na Baía de Câmara de Lobos numa iniciativa dedicada ao sector das pescas, com o objectivo de recolher contributos no âmbito da preparação do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026, segundo consta na nota enviada.

O PSD Madeira assinala que o sector das pescas tem um papel central na economia regional e defende políticas públicas que assegurem estabilidade, segurança e condições de trabalho adequadas, bem como a gestão sustentável dos recursos e a modernização das infraestruturas.

Durante a deslocação, o deputado André Pão afirmou que "o ORAM 2026 prevê a continuidade das medidas dirigidas ao sector" referindo que "a proposta orçamental responde às necessidades identificadas pelos profissionais".

Lê-se, ainda, que o parlamentar destacou a renovação da frota pesqueira prevista para 2026, considerando que esta permitirá aumentar a segurança das embarcações e a eficiência da atividade, com impacto nos rendimentos dos pescadores.

André Pão referiu que o Orçamento Regional mantém investimentos nas infraestruturas e nos meios técnicos associados às pescas, defendendo que "uma estratégia para o sector deve garantir condições operacionais adequadas e portos funcionais".

"A visita à Baía de Câmara de Lobos permitiu ao Grupo Parlamentar recolher informações directamente no terreno, a partir das quais pretende aprofundar a análise do documento orçamental e avaliar medidas dirigidas às comunidades ligadas à atividade piscatória", conclui.