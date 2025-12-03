Há 'Encantos de Natal' para ver na Biblioteca de São Vicente a partir de 10 de Dezembro

A Biblioteca Municipal de São Vicente acolhe, a partir do próximo dia 10 de Dezembro, a exposição 'Encantos de Natal', uma mostra que reúne trabalhos artísticos produzidos pela escola, instituições e centros de dia do concelho.

A iniciativa pretende "celebrar o espírito natalício e dar palco ao talento de artistas de diferentes idades, que colocam a sua criatividade ao serviço de peças únicas, carregadas de cor e imaginação", revela a organização em comunicado de imprensa.

Para além de valorizar a expressão artística, a mostra 'Encantos de Natal' procura reconhecer "o empenho e o gosto pelas artes manuais daqueles que, ano após ano, contribuem para dar ainda mais brilho à quadra festiva no concelho de São Vicente".

A exposição conta com a participação: da ADENORMA - Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de São Vicente; Casa do Povo da Boaventura, Casa do Povo de Ponta Delgada, Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, Crescer Sem Risco e da Escola Básica e Secundária c/PE e Creche Dona Lucinda Andrade.

A inauguração está marcada para as 14h30, na Biblioteca Municipal de São Vicente, onde permanecerá até dia 6 de Janeiro de 2026.