Museu da Baleia da Madeira promove a leitura do livro 'Moby-Dick'

O Museu da Baleia da Madeira (MBM) vai promover, a 3 de Janeiro de 2026, a III edição da Minimaratona de leitura da obra 'Moby-Dick' em língua portuguesa.

A iniciativa que terá lugar no auditório do Museu, com início às 19 horas, integra uma acção mundial, na qual algumas centenas de leitores se reúnem em vários pontos do globo, no primeiro sábado do ano, para a leitura da emblemática obra literária de Hermann Melville.

As inscrições para participar da inciativa na Madeira, com a leitura de um excerto do livro, estão abertas e podem ser efectuadas 'on-line', através do preenchimento de um formulário.