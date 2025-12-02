Biblioteca da 'Francisco Franco' promove IV Feira Solidária do Livro Usado

A Biblioteca da Escola Secundária de Francisco Franco vai promover a IV Feira Solidária do Livro Usado, de 9 a 16 de Dezembro, nas instalações da própria Biblioteca, sob o mote 'Da minha estante para a tua'.

Presentemente decorre a campanha de angariação de livros para a Feira. Os responsáveis pela iniciativa perguntam: "Há lá por casa um livro que já tenha lido e que já não faça falta? Talvez uma história que não tenha acabado como gostaria? Ou, então, por obra do acaso, tem títulos repetidos? Que tal oferecer esses livros à Biblioteca, para que os possamos vender, a preços simbólicos, para depois doarmos integralmente o valor arrecadado à Conferência de S. Vicente de Paulo, que apoia alunos carenciados?"

E acrescentam: "Todos ficarão a ganhar: quem doa, ganha espaço em casa (e liberta-se do pó acumulado); quem compra, tem a possibilidade de fazer um brilharete na troca de presentes natalícios, gastando pouco dinheiro; quem beneficiar deste apoio vai ter, com certeza, um Natal mais aconchegante. Aliás, todos os envolvidos poderão sentir esse conforto no coração, pois contribuíram para tornar o próximo (amigo, vizinho, conhecido ou até desconhecido) mais feliz. Vale sempre a pena".

Segundo nota à imprensa, as doações podem ser entregues na Biblioteca da escola durante esta semana.