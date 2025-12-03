Casa do Povo de São Gonçalo promove envelhecimento activo

A Casa do Povo de São Gonçalo "é, hoje, um verdadeiro ponto de encontro da comunidade, onde se promovem relações de vizinhança, participação cívica e envelhecimento ativo, em estreita articulação com as políticas sociais do Governo Regional", salienta uma nota da Secretaria regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, cuja tutelar foi visitar ontem.

"Equiparada a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) desde 2018, a Casa do Povo de São Gonçalo tem por missão promover iniciativas de cooperação solidária, incentivando a participação da população nas dinâmicas culturais, desportivas e nas atividades que favorecem uma vida mais longa, autónoma e com qualidade", acrescenta. "Exemplo desta dinâmica é a oficina de artes e pintura em tecido, que estimula a criatividade dos utentes e valoriza os seus talentos, com trabalhos de elevada qualidade que reforçam a autoestima e o sentimento de pertença à comunidade".

Foi esta iniciativa que a secretária regional Paula Margarido quis dar ênfase ontem na visita realizada, na qual "esteve acompanhada pelo presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas, pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pela diretora regional de Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz. O presidente da Casa do Povo de São Gonçalo, Marco Sousa, acolheu a comitiva e destacou o compromisso da instituição com a população da freguesia, em especial com os mais idosos", conta.

Assim, "durante a visita a esta IPSS, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude agradeceu 'o empenho de todas as equipas que se dedicam às pessoas e às causas sociais', sublinhando a importância de instituições como a Casa do Povo de São Gonçalo 'no combate ao isolamento, na promoção do envelhecimento ativo e na construção de comunidades mais coesas e solidárias'", lê-se na nota da SRITJ.

A governante, diz ainda, "recordou que o Governo Regional tem vindo a reforçar os apoios sociais dirigidos à população mais idosa e às famílias com maiores dificuldades económicas, trabalhando sempre em parceria com as instituições locais". E no caso de São Gonçalo, "o Complemento Regional para Idosos (CRI), criado para apoiar os idosos com pensões mais baixas, beneficiou, até ao terceiro trimestre deste ano, 49 pessoas, num investimento global de cerca de 49 mil euros".

Refere ainda que a Casa do Povo "é, igualmente, uma das entidades promotoras do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES), tendo apoiado, até ao final do ano passado, 35 agregados familiares, num montante próximo dos 26 mil euros, contribuindo para aliviar situações de fragilidade económica e dar mais estabilidade às famílias".