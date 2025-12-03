Livro "A Menina do Casaco às Riscas" promove reflexão sobre temas sociais

O livro "A Menina do Casaco às Riscas", da autoria de Magno Jardim, que aborda temas cruciais como o bullying, os rótulos sociais e a resiliência, terá o seu evento de lançamento oficial na FNAC Madeira já na próxima segunda-feira, dia 8 de Dezembro, às 16h30. A obra, publicada em Setembro de 2025, tem como objetivo potenciar a crítica social através da poesia e da ilustração.

A apresentação contará com um momento especial e pedagógico: uma encenação a cargo da Companhia de Teatro Bolo do Caco. O evento visa destacar a proposta do livro, que se concentra em promover a compreensão e a empatia, desafiando o leitor a colocar-se no lugar do outro.

A narrativa central foca-se na jornada de uma jovem que supera o estigma do bullying no seu dia a dia escolar, transformando experiências negativas em ferramentas essenciais como o autoconhecimento e a humildade.

A obra utiliza uma fusão poética de palavras e ilustrações para abordar assuntos atuais e marcantes, tais como o bullying e o bullying digital, o ambientalismo, a sociedade e a escola, os sonhos e a liberdade individual.

"A Menina do Casaco às Riscas" é apresentado como uma metáfora central na narrativa, simbolizando a ideia de que a diferença nos une e nos ajuda a ver o mundo de forma mais colorida e humana.