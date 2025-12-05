UGT promove contacto com população para explicar motivos da greve geral

A UGT Madeira comunicou que vai realizar uma acção de contacto com os trabalhadores e população em geral, por forma a explicar "de forma clara e frontal" os motivos da Greve Geral convocada para 11 de Dezembro. A iniciativa vai decorrer na terça-feira, dia 9 de Dezembro, entre as 15h e as 16 horas, na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

"A UGT Madeira reafirma que não aceitará retrocessos nas leis laborais nem qualquer tentativa de fragilizar direitos fundamentais conquistados pelos trabalhadores ao longo de décadas", indica em nota enviada à imprensa, acrescentando que "a Greve Geral surge como resposta firme à necessidade de defender salários dignos, combater a precariedade, garantir emprego estável, reforçar a contratação coletiva e pôr fim a políticas que desvalorizam o trabalho e comprometem o futuro das famílias madeirenses e porto-santenses".

É inaceitável que se procure limitar direitos, flexibilizar ainda mais vínculos laborais, alargar horários ou bloquear actualizações salariais num momento em que o custo de vida continua a subir e muitos trabalhadores têm de fazer escolhas impossíveis para chegar ao fim do mês. A UGT Madeira exige leis que protejam quem trabalha, e não que abram portas ao abuso, à exploração ou ao enfraquecimento da regulação laboral. Leonilde Cassiano, presidente da UGT Madeira

A greve geral servirá para mostrar que os trabalhadores não se resignam e que não permitem que se avance com esta reforma laboral.